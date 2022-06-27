شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين يدعم لاعبات منتخب اليد لفوزهن على أمريكا فى بطولة العالم بسلوفينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم آسر ياسين، على دعم لاعبات منتخب كرة اليد مواليد 2002، بعد فوزهن على المنتخب الأمريكي بنتيجة 34/11 ، فى ثالث مواجهات بطولة العالم المقامة فى سلوفينيا، وتستمر حتى 3 يوليو القادم، ليتأهلن إلى دور الـ16.

ونشرآسر ياسين صورة عبر "ستورى" حسابه على انستجرام، ظهرت فيها لاعبات المنتخب المصرى وهن يحتفلن بالفوز على المنتخب الأمريكي، وعلق عليها، "عملوها البنات" وأرفقها بعلم منتخب مصر.



حساب اسر ياسين على انستجرام

ومنتخب مصر ضمن المجموعة الثانية التي تضم مصر والمجر وبولندا وأمريكا، خسر منتخب شابات اليد أول لقاءاته أمام المجر قبل الفوز على بولندا فى ثان مواجهاته.



منتخب شابات اليد

ويضم الجهاز الفنى والإدارى والطبى للمنتخب الوطنى للشابات مواليد 2002: رامي عبد اللطيف مدير فني - وليد أبو العطا مدرب عام - أبو بكر صلاح الدين مدرب حراس مرمى - إيمان مرجان مدير إداري - دكتورة منة الله بدوي أخصائي علاج طبيعي.

وتضم قائمة أسماء لاعبات منتخبنا الوطنى للشابات: منة الله سيد - ياسمين جمال - امينة هشام - مريم يحيى - نهى ايمن - لوجى عبيد - سارة يحيى - يارا هانى - مريم عمر - نادين طارق - ملك طلعت - آلاء صابر - جنا صلاح - شهد حسام - مريم اسامة - مايا وائل.