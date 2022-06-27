شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف شخصيات "وش وضهر" بطولة ريهام عبد الغفور وإياد نصار قبل عرضه اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الإثنين في الثامنة مساء، عرض أولى حلقات مسلسل "وش وضهر" بطولة الفنانان ريهام عبد الغفور وإياد نصار، وهو العمل الذى تدور أحداثه في 10 حلقات، وهو من إخراج مريم أبو عوف، والذى يتنماول قصة مشوقة تتضمن أحداثًا مؤثرة في المجتمعات.

وتجسد الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان إياد نصار شخصيات لديها وش وضهر، فريهام فتاة من طنطا تبدو أنها تعمل بالنهار ممرضة وفي الليل راقصة وهذا ما يظهره البرومو حيث في النهار تعمل مع إياد نصار كممرضة وتبدو كمحجبة محتشمة في ملابسها وأسلوبها وفي الليل ترتدي ملابس كاشفة لجسدها وترقص على مسرح ويبدو أن أمرها سينكشف خلال أحداث المسلسل لإياد نصار أما هذا الأخير فيبدو أنه هو الآخر لديه وش وضهر فهو يعمل طبيب ولكن يبدو أنه مزور حيث يبدو في بداية البرومو في هيئة رثة ويبدو أنه سيزور بطاقته بواسطة شريف دسوقي الذي يظهر في البرومو بكرسيه المتحرك.

مسلسل وش وضهر من تأليف ورشة سرد لمريم نعوم، وسيناريو وحوار شادي عبد الله وأحمد بدوي، ومن إخراج مريم أبو عوف، والمسلسل من بطولة ريهام عبدالغفور وإياد نصار وثراء جبيل ومحسن منصور وإسلام إبراهيم، ومن إنتاج عبد الله أبو الفتوح.