شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصوير مسلسل أحمد رزق الجديد "حرب الجبالى" بعد إجازة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ النجم أحمد رزق، تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "حرب الجبالى" الشهر المقبل، وتحديدًا عقب إجازة عيد الأضحى المقبل، في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث يعمل مخرج العمل محمد أسامة على اختيار معظم الفنانين المشاركين في البطولة، وشهدت الأيام الماضية التعاقد مع الفنانين لقاء سويدان وخالد كمال وصفوت للمشاركة في العمل وذلك بعد التعاقد مع عدد من الفنانين في الفترة الماضية.

مسلسل "حرب الجبالى" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة ومقرر عرضه في 3 أجزاء كل جزء من 15 حلقة، والعمل بطولة أحمد رزق، أحمد رزق، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، هنادى مهمنا، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، خالد كمال، صفوة وآخرين ومن تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

يذكر أن الفنان أحمد رزق ينتظر انطلاق تصوير مسلسل "لام شمسية" مع النجمة منى زكى، حيث تأجل تصويره العام الماضى بسبب فيروس كورونا، ومن المقرر عرض المسلسل في رمضان المقبل 2023، وهو من تأليف مريم ناعوم، وإخراج كريم الشناوى .

وكان قد قدم أحمد رزق عدة أدوار كضيف شرف في مسلسلات "القاهرة كابول" مع الفنانين فتحى عبد الوهاب وطارق لطفى، كما شارك في مسلسل "60 دقيقة" مع ياسمين رئيس.