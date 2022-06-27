شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد توبى ماجواير.. حلم والده أن يصبح طاهيا وتخطت إيرادات فيلمه 2 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الإثنين مع عيد ميلاد الممثل توبى ماجواير الذى ولد مثل هذا اليوم 27 يونيو من عام 1975، وأبدع فى بدايته من خلال أفلام عديدة وبزغت نجوميته من خلال فيلم الرجل العنكبوت "Spider Man"، وخلال التقرير التالي نستعرض عدة معلومات عنه.

1. اسمه كاملاً "توبايس فينست ماجوير" وهو أمريكى الجنسية والمولد، نشأ "توم" فى كاليفورنيا لأب يعمل عامل بناء وأم تعمل سكرتيرة.

2. لم تكن طفولته سهلة مطلقاً، فقد عانى "ماجوير" كثيرًا أثناء طفولته بسبب تنقله الدائم بين منزل والده ووالدته بعد انفصالهما عن بعضهم، وأراد "ماجوير" أن يصبح طاهيًا منذ صغره، ولكن نصحته والدته أن يقوم بالاشتراك فى فصول تعلم التمثيل بدلاً من الطهي.



توبى

3. أول أدواره كانت من خلال فيلم the wizard عام 1989، وبعد ذلك شارك فى أفلام عديدة بأدوار صغيرة حتى جاءته فرصة بطولة سلسلة سبايدر مان.

4.حقق من خلال سلسلة أفلام سبايدر مان نجاحاً كبيراً، وتخطت إجمالى إيرادات الفيلم 2 مليار دولار على مستوى العالم.



توبى ماجواير

5. ارتبط "ماجوير" بالنجمة "كريستن دانست" عام 2001، وفى عام 2003 ارتبط "ماجوير" بالنجمة "جينيفر ماير" وتزوجا عام 2007 ورزقا بطفلين هما روبى وأوتيس.



توبى ماجواير يحمل ابنته

6. من أشهر أقواله، إن الشهرة شىء معقد جدًا، فهى تمكنك من التعامل مع الأشياء والمواقف الصعبة فى حياتك، لكنها في نفس الوقت مقلقة وتجعل الشخص متردد وخائف ومنفعل بشأنها.

7. تم ترشيح توبى ماجواير للجولدن جلوب مرة واحدة كأفضل أداء عن دوره فى فيلم BROTHERS، وفاز كأفضل ممثل عن أدواره فى أفلام Spider Man وpleasantville، وذلك قى مهرجان mtv، واختاره المراهقون كأفضل ممثل عن دوره فى Spider Man أيضا.