محمود سعد يروي قصة نسيان احمد زكي في ثلاجة المشرحة.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 27 يونيو 2022 05:59 صباحاً - تحدث الاعلامي المصري محمود سعد عن بعض المواقف مع الفنان المصري الراحل احمد زكي الذي قال انه كان يلقبه بـ “الفتى الاسمر” و “صائد الجوائز”.

,وتحدث محمود سعد، في فيديو نشره عبر حسابه على اليوتيوب، عن بعض المواقف من فيلم البريء الذي قال انه عاش تفاصيله “كلمة كلمة مشهد مشهد لقطة لقطة” بسبب ان كاتبه كان وحيد حامد.

ثم تحدث عن دخول احمد زكي الى المشرحة في فيلم “موعد على العشاء ونسيانه فيها لبعض الوقت بعد تصوير المشهد.

وقال سعد ان المخرج محمد خان شرح لاحمد زكي انه سيدخل ثلاجة الموتي في احد مشاهد الفيلم حيث ستتعرف على الجثمان الفنانة سعاد حسني.

وقال ان احمد زكي طلب من خان ان يتم وضعه في الثلاثة لمدة من الوقت حتى يبدو المشهد حقيقيا بعد اخراجه من الثلاجة.

وتابع “حطوه في الثلاجة وبعدين سعاد حسني دخلت وعملت المشهد روعة والكل صفق لها بينما كان احمد زكي يخبط من الثلاجة افتحوا الباب”.

يذكر ان احمد زكي كان قد روى بنفسه تفاصيل هذا المشهد خلال لقاء مع محمود سعد على قناة دريم.

يذكر أن أحمد زكي توفي في 27 مارس/ آذار 2005، عن عمر ناهز 56 عاما، بعد صراع مع سرطان الرئة، تاركا وراءه رصيدا فنيا يزخر بالعديد من الأفلام المهمة، منها على سبيل المثال ودون الحصر “البيه البواب” و”ناصر 56″ و”أيام السادات” و”الليلة الموعودة” و”ضد الحكومة” و”زوجة رجل مهم”.