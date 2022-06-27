شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى رحيل الشاعر مأمون الشناوى.. تعرف على رحلته مع كبار المطربين والمطربات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الاثنين مع ذكري رحيل الشاعر الكبير مأمون الشناوي الذى يعتبر أحد أهم الشعراء الذين تعاونوا مع كبار النجوم والنجمات من المطربين الكبار، إذ تميز الراحل مأمون بما لديه من موهبة كبيرة انعكست في الأغاني الذى ألفها حيث كانت اغانيه تنعكس على كافة الألوان، ما يناسب كافة الأذواق.

ويعد الشاعر الراحل مأمون الشناوى شقيق المؤلف كامل الشناوي، ومن أشهر المطربين الذي تعاون معهم كوكب الشرق أم كلثوم، والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وغيرهم، وفى السطور التالية نسلط الضوء على أبرز أغانى الشاعر الراحل مأمون الشناوي.

أم كلثوم

تعاون مأمون الشناوى مع ام كلثوم من خلال أربع أغنيات هم "أنساك يا سلام"، "كل ليلة وكل يوم" ، "بعيد عنك"، من ألحان بليغ حمدى، بالإضافة إلى ايقونتها الخالدة أغنية "ودارت الأيام" من ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب.

عبد الحليم حافظ

كما تعاون الشاعر مأمون الشناوى مع العندليب عبد الحليم حافظ من خلال أكثر من أغنية بداية من "أنا لك على طول" الذى لحنها محمد عبد الوهاب، وأغنية "صدفة"، و"نعم يا حبيبي نعم"، "بعد إية"، من ألحان كمال الطويل، و"لو كنت يوم أنساك" من ألحان محمد الموجى، وأغنية "خسارة خسارة" من ألحان بليغ حمدى، و"حلو وكداب" ألحان محمود الشريف.

فايزة أحمد

كما ألف مأمون الشناوي واحدة من أشهر أغنيات فايزة أحمد، وهي أغنية "تهجرني بحكاية"، و"بصراحة"، التي لحنها محمد عبد الوهاب.

أسمهان

أيضاً تعاون الشاعر الراحل مأمون الشناوي مع أسمهان في فيلم "غرام وانتقام" عام 1944، وقدم لها فيه اغنيتين هما "قهوة أنا اهوي"، "وامتى ها تعرف".

فريد الأطراش

بعد ذلك يأتي فريد الأطرش الذى ألف له الشاعر الكبير مأمون الشناوي أغانى مثل : "حبيب العمر"، "بنادي عليك"، "أول همسة"، "الربيع"، "حكاية غرامي"، " خليها على الله"، "سافر مع السلامة"، "نجوم الليل"، "جميل جمال"، "يا قلبي يا مجروح".