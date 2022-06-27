شكرا لقرائتكم خبر عن خالد أنور ينتظر طرح 3 أعمال فنية الفترة المقبلة ويحضر لمسلسل جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش الفنان خالد أنور حالة فنية منتعشة خلال الفترة الحالية، حيث يشارك في 3 أعمال فنية دفعة واحدة، وجميعها من المقرر عرضهم خلال الفترة المقبلة، كما يحضر لمسلسل جديد فضل عدم الإفصاح عنه احترامًا للجهة المنتجة، حيث يعرض له خلال الفترة المقبلة مسلسل "الكابوس" وهو عمل درامي ذات الحلقات المنفصلة المتصلة، من إخراج ياسر الياسرى، حيث صورت كل حلقة في منطقة مختلفة وحكاية مختلفة عن باقى الحلقات، ويقدم خالد أنور بطولة إحدى الحلقات التي صورت في مصر، أما باقى الحلقات صورت في دبى وأبو ظبى والأردن .

مسلسل ورق التوت

وينتظر أنور عرض مسلسل "ورق التوت" وهو مكون من 45 حلقة، وتم الانتهاء من تصويره الفترة الماضية، من إخراج حسام على، وتأليف عبادة نجيب وسمر طاهر، ويشارك في بطولة المسلسل شريف سلامة، ثراء جبيل، أية سليم، مصطفى منصور، سلوى عثمان، معتز هشام، وعدد كبير من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه في مكان واحد وهو الأكاديمية العليا للفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في زمن تسعة أشھر، ليواجه كل من الأبطال ما لم یتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة لكلّ منهم، ونعالج بعض القضايا الحساسة منها الختان، العنف المنزلي، تحدید النسل، الجھل، الاضطراب النفسي، التنمر، التحرش الجنسي ومشاكل الطبقیة وغيرها.

فيلم "بضع ساعات في يومن ما"

وانتهى خالد أنور مؤخرًا من تصوير دوره في فيلم " فيلم "بضع ساعات فى يوم ما"، حيث يقدم دوراً مهماً في الأحداث ، "بضع ساعات فى يوم ما" مأخوذ من وراية تحمل نفس الأسم، وسيناريو وحوار محمد صادق والذى قدم من قبل رواية "هيبتا"، ويضم الفيلم عددا كبيرا من الفنانين حيث يشارك فى بطولته مى عمر، هشام ماجد، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، وآخرون.