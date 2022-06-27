هيا الشعيبي تثير الجدل بسخريتها من انف مايكل جاكسون.. والجمهور يتهمها بالتلميح الى انف الهام الفضالة!

كتب امير فتحي في الاثنين 27 يونيو 2022 04:02 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة نشرتها الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عبر حسابها الشخصي على سناب شات، سخرت فيها من أنف الفنان مايكل جاكسون.

غير ان الجمهور اعتبر الأمر ان هيا الشعيبي قصدت السخرية من شكل أنف زميلتها إلهام الفضالة خاصة بعد خضوع الأخيرة لإجراء تجميلي بها.

المنشور الذي تداوله رواد السوشيال ميديا لـ هيا الشعيبي جاء عبارة عن صورة لأنف مايكل جاكسون تجمل لصقات جراحية، وعلقت عليها الفنانة الكويتية بالسخرية قائلة: ” بس لو أعرف الطبيب اللي سوه خشم مايكل.. اللزقة مو غريبة عليِّ.. أعرف هـ اللزقة”.

وتعرضت هيا الشعيبي على إثر هذا المنشور لهجوم واسع من قبل المتابعين لها، واتهمها البعض بعدم تقبل قرار إلهام الفضالة بالابتعاد عنها وإنهاء صداقتهما، معتبرين أن الأمر تخطى الأزمة بينهما ليصل إلى تعمد تشويه صورة مواطنتها والتعليق عليها بالتنمر والسخرية.