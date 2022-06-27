كتب امير فتحي في الاثنين 27 يونيو 2022 04:02 صباحاً - حل الفنان السعودي محمد عبده ضيفا على حلقة الامس من برنامج “تفاعلكم”، الذي تقدمه مواطنته الإعلامية سارة دندراوي عبر قناة العربية. وخلال الحلقة مازح الفنان محمد عبده الإعلامية سارة دندراوي مؤكدا أنه سيعطيها لقب جديد بعدما أطلق عليها في وقت سابق “مزهزهة”. وجاء رد محمد عبده حين مازحته سارة الدندرواي مؤكدة أن الجميع أصبح يناديها بمزهزهة على غرار فنان العرب قال لها: “لكن هذا اللقب لي حقا حصري فيه ولكني سأغيره إلى المؤدبة”.

كانت هذه تفاصيل خبر محمد عبده يطلق لقب جديد على سارة الدندراوي “غير مزهزهة”.. ما هو؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.