شكرا لقرائتكم خبر عن خياران أمام Warner Bros بسبب قضية عزرا ميلر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه شركة Warner Bros أزمة بسبب بطل فيلمها الجديد The Flash، عزرا ميلر، الذى واجه في الفترة الأخيرة إتهامات ضده بسبب التحرش بطفل والتهجم على والدته بـ مسدس، حيث تم القبض عليه في أبريل الماضي.

وبالرغم من إطلاق سراح ميلر منذ فترة ألا أنه اختفى تماما بعيد عن الأضواء والشرطة تبحث عنه، خاصة مع إلغاء كافة حساباته على مواقع التواصل الأجتماعى، هل يهدد بـ ذلك عزرا ميلر وضع الفيلم الجديد المنتظر The Flash.



عزرا ميلر

ومع هذه الأتهامات وضع ميلر شركتى Warner Bros و DC امام مشكلة كبيرة، وذلك مع طرح فيلم The Flash بـ دور العرض في نوفمبر المقبل، وبالتالي يمثل السلوك الغير لائق من ميلر تحديًا غير مسبوق لـ شركة Warner Bros، ولهذا تقف شركة Warner Bros أمام خيارين :

يمكن لـ شركة Warner Bros إعادة تصوير فيلم The Flash بممثل مختلف. يمكن لـ شركة Warner Bros طرح فيلم The Flash على منصة HBO Max بدلاً من طرحه في دور العرض.

فيلمThe Flash بطل خارق أمريكي، مبني على شخصية تحمل نفس الأسم من ابتكار دي سي كومكس، ولم تكشف الشركة المنتجة عن ما يدور عنه الفيلم الجديد.

فيلم The Flash من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم منهم بن أفليك، مايكل كيتون، عزرا ميلر، تيمويرا موريسون، رون ليفينجستون، كيرسي كليمونز، ماريبيل فيردو، ساويرس مونيكا جاكسون، ساشا كالي، رودي مانكوسو، ايان لوه، ريتشي لوري.



The Flash

وكان لعب النجم عزرا ميلر، لأول مرة The Flash في فيلم Zack Snyder باتمان ضد سوبرمان، بالإضافة إلى ظهوره في "Suicide Squad"، و"Justice League"، وسيقوم المخرج آندي موسكيتي، الذي أخرج سلسلة أفلام "It"، بإخراج العمل.