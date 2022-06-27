شاهد رد فعل طليقة تيم حسن عندما شاهدت وفاء الكيلاني في حفل تخرج إبنها.. صادم وغير متوقع!

كتب امير فتحي في الاثنين 27 يونيو 2022 02:59 صباحاً - احتفل الفنان تيم حسن وزوجته السابقة الفنانة ديمة بياعة بتخرج ابنهما ورد تيم حسن في دبي، وحضر حفل التخرج الفنان تيم حسن وزوجته الإعلامية وفاء الكيلاني، والفنانة ديمة بياعة وابنها فهد حسن وزوجها رجل الأعمال أحمد الحلو.

كان حضور الجميع مميز وكشف عن علاقة التفاهم والاحترام التي تجمع الوالدين رغم الانفصال منذ سنوات، وتم تداول الصورة التي التقطتها العائلة برفقة نجلهم ورد عبر السوشيال ميديا، وتم المتابعين لنجل تيم وديمة المزيد من النجاح والتفوق.

ووجهت ديمة رسالة مؤثرة إلى ابنها ورد بمناسبة تخرجه وقالت: تعليقاً على مقطع فيديو يجمعهما من حفل التخرج قامت بنشره عبر حسابها بموقع «إنستجرام»: “ورودي يا أول فرحة بعمري، يا قوتي وسندي، اليوم تخرجت من المدرسة بشهادة امتياز”.

تابعت قائلة: “بتذكر أول يوم أخدتك على المدرسة قديش بكيت لأني تاركتك وقديش كنت خايفة عليك، مرق العمر بغمضة عين وهلق عم خرجك من المدرسة لمرحلة جديدة بحياتك وهي الجامعة.

وبس حابة قلك إني أنا فخورة فيك قد الدنيا، وإني بوعدك وقف جنبك بكل خطوة بتخطيها، وبوعدك إني كون معك بكل قرار بتاخدوا بحياتك”.

واختتمت الرسالة بالدعاء لابنها ورد قائلة: “الله يكتبلك عمر مليان سعادة و راحة بال، والله يرضى عنك دنيا وآخرة، والله يوفقك بكل مرحلة بحياتك، بحبك كتير يا روحي و عيوني وقلبي، بحبك حب ما بينوصف بحروف”.

وسرعان ما انهالت التعليقات على تيم حسن: الله يخليه ليك، يعطيك العافية وربنا يحفظه، كما علقت بعض الجماهير وبدأت المقارنات بين وفاء وديمة فمنهم من قال والله ديمة بياعة أجمل من وفاء والبعض الآخر اختياراتك صح دائماً.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يظهر فيها تيم حسن، وزوجته الحالية وفاء الكيلاني، برفقة أحمد الحلو وزوجته ديمة، وتم تداول الصور لهم جميعاً من مقطع فيديو، تم نشره عبر خاصية الاستوري بحساب ديمة بياعة على انستجرام.

وفاء الكيلاني تدعم إبن ديما بيعة وتيم حسن

وسبق أن تدخلت وفاء الكيلاني لدعم ورد تيم حسن عام 2020، حيث وجهت مناشدة لكل متابعيها على موقع إنستجرام، للتصويت لصالح ورد ابن زوجها تيم حسن من زوجته السابقة الفنانة السورية ديمة بياعة.

والمفاجأة أن التعليق الأول كان من ديمة التي وجهت الشكر لوفاء على دعمها لابنها للفوز بمسابقة عالمية لتحقيق أحلام الأطفال والمراهقين.

وفاء الكيلاني نشرت الإعلان التشويقي للمسابقة العالمية، كما نشرت مقطع فيديو خاص بورد وحلمه داخل المسابقة، وعلقت عليهما.

قائلة: “ورد لقد جعلتنا فخورين بك، أتمنى لك الأفضل حبيبي، وأتمنى أن تتحقق جميع أحلامك، ادعموا ورد من أجل تحقيق حلمه، وصوتوا له على الرقم 6، ووضعت الرابط الخاص بالتصويت.

وجاء التعليق الأول من ديمة بياعة قائلة: حياتي شكراً على دعمك وكلامك وانشاءالله منفرح بنجاحات جودي و ريان الله يسعدكم ويحميكم

وجاء الرد سريعاً من وفاء بقولها: حبيبتي ديمة ربنا يحمي ورد الغالي ويباركلكم فيه، وفي فهوده العسل، وتفرحوا بيهم في أعلى المراتب يارب”.

بينما نشر تيم حسن نفس الفيديو عبر حسابه الخاص على موقع إنستجرام، وعلّق عليه قائلًا: “بالتوفيق ان شاء الله بابا حبيبي”.

ووجهت ديمة مناشدة مماثلة عبر حسابها الموثق بموقع إنستجرام قائلة: “الحمدالله والشكر لله ورد تم اختياره بين ١٥ حلماً وهلق الدور علينا لحتى يقدر يحقق حلمه من خلال تصويتنا اله من خلال الرابط الموجود فوق بالبايوه”.

أضافت: “فخورة فيك قد الدنيا، و الحمدالله أن الله أنعم عليي فيك و بفهد رح ضل طول العمر واقفة بظهرك، وضل شجعك وادعمك لآخر نفس عندي، الله يخليلي ياك انت وفهد ويحميكم ويرضى عنكن دنيا وآخرة يا روحي وقوتي وعمري كله”.

وكان تيم حسن تزوج عام 2002 من الفنانة السورية ديمة بياعة وأنجبا ابنيهما ورد وفهد، ولكنهما انفـصلا في عام 2012

وفي نهاية العام نفسه أعلنت ديمة ارتباطها برجل الأعمال المغربي أحمد الحلو، أما تيم أعلن عن زواجه من المذيعة وفاء الكيلاني في عام 2017.

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