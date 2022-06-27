الظهور الأول لإبنة حمدي ميرغني وإسراء عبدالفتاح؛ نُسخة من أمها – شاهدها الآن!

كتب امير فتحي في الاثنين 27 يونيو 2022 02:59 صباحاً - نشرت الفنانة إسراء عبد الفتاح، صورة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ووجهت إسراء رسالة لابنتها، قائلة: “اسمح لي أن أحبك أكثر قليلًا قبل أن تكون صغيرًا بعد الآن”، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها.

وظهرت الفنانة المصرية إسراء عبد الفتاح في تلك الصورة برفقة ابنتها، مما نال اعجاب عدد كبير من متابعيها.

وحرصت إسراء أن تنسق إطلالتها ابنتها الصغيرة مع إطلالتها لتخطف الأضواء نحو جمالها وأناقتها، واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها ووضعت مكياجًا، وعلّق الجمهور على مدى الشبه بينها وبين إبنتها: ربنا يحفظها ويخليهالك، شبه مامتها جداً، أختك الصغيرة يا إسراء، خدت جمالك يا إسراء.

إسراء عبدالفتاح في الأشهر الأخيرة من الحمل

وحرصت اسراء عبد الفتاح بمشاركة متابعيها عبر حسابها على انستجرام بصورة لها ظهرت فيها من أمام الكعبة الشريفة في مكة المكرمة أثناء أدائها لفريضة العمرة، حينما كانت في الأشهر الأخيرة من الحمل ببطنها البارز.

اسراء أرفقت صورتها بدعاء لحفظ مولودها كتبت فيه :”اللهم أعيذ ما في رحمي بكلماتك التامة ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، اللهم حسن خلقه وخُلقه وسهل حمله ومخرجه واجعله قرة عين لي ولوالده واجعله من عبادك الصالحين”.

من جهته، علّق زوجها الفنان حمدي الميرغني على الصورة قائلاً:”ربنا يخليكي ليا ويحفظك ويبارك فيكي وف المولود اللي جاي إن شاء الله بحبك أووووي”.

ولم تكشف اسراء حينها عن جنس الجنين، بينما كانت قد أعلنت سابقًا عن حملها بطفلها الأول بعد الكثير من الشائعات التي طاردتها منذ زواجها قبل عامين خاصة وانها كانت تظهر بوزن زائد.

وجاءت زيارة اسراء عبد الفتاح الى السعودية بعدما رافقت زوجها نجم مسرح مصر حمدي الميرغني الذي شارك في عروض الفرقة ضمن “موسم الرياض”.

ويعد الثنائي حمدي الميرغني وإسراء عبدالفتاح من أشهر الثنائيات في الوسط الفني، وزاع صيتهما بعد نجاح مسرح مصر الذي كانا يتشاركان فيه، ودائما ما يحرص الجمهور على متابعتهما أولا بأول على انستجرام

يُشار إلى ان حمدي الميرغني واسراء عبد الفتاح تزوجا عام 2017 بعد قصة حب نشأت بينهما على المسرح.

وظهرت إسراء عبد الفتاح؛ كضيفة شرف في “مسلسل سكر زيادة“، الذي طُرح في موسم رمضان 2020، وضم المسلسل العديد من الفنانين منهم: نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، وغيرهم الكثير من ضيوف الشرف

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