شقيقة هنا الزاهد الثالثة “نور” تخطف الأنظار بجمالها أثناء حفل تخرجها.. شاهدوا أول ظهور علني لها!

كتب امير فتحي في الاثنين 27 يونيو 2022 02:59 صباحاً - نشرت الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو مصور وهي تحتفل بتخرج شقيقتها الصغيرة نور. التي خطفت الانظار بجمالها.

جمع الفيديو العديد من اللقطات بينها وبين شيقتها، وهنأتها الزاهد وقالت إنها رغم تخرجها من الجامعة إلا أنها مازالت ترى شقيقتها طفلة صغيرة، وذلك قبل أن تنشر فيديو وثقت به لحظات من طفولة شقيقتها إلى لحظات تخرجها من الجامعة.

هنا الزاهد وشقيقتها نور

ووجهت هنا الزاهد رسالة مؤثرة إلى شقيقتها نور وقالت لها: “لحظات مثل هذه.. أختي الصغيرة تتخرج! كوني على طبيعتك وكوني شجاعة، أعلم أنك سوف تتألقين في كل مجال من مجالات حياتك.. أنا أؤمن بك”، وردت شقيقتها أيضاً برسالة عاطفية إليها، وعبرت عن حبها الكبير لها، وفخرها أنها شقيقتها الكبرى.

كما شاركت جمهورها بالعديد من الفيديوهات بخاصية الاستورى تعبر عن مدي فرحتها باختها وأنها مازلت تعتبرها صغيره وظهرت أيضًا في بعض الفيديوهات وهي تسير في الجامعة لتتذكر فترة دراستها بها والمكان الذي كانت تجلس فيه وتمارس نشاطها المُفضل التمثيل.

بالصدفة التقت هناك بأحد العاملين في الجامعة وأعطاها صورة حفل تخرجها التي لم تكن حصلت عليها بعد وظلت الجامعة محتفظة بها طوال 5 سنوات.

هنا الزاهد تشارك في موسم عيد الأضحى ببطولة فيلم «بحبك» مع تامر حسني

الجدير بالذكر أن الفنانة هنا الزاهد تشارك في سابق الأفلام التي تعرض في موسم عيد الأضحى فشاركت الفنانة هنا الزاهد في «فيلم بحبك» بطولة الفنان تامر حسني وشاركهم عدد كبير من النجوم مثل حمدي المرغني , هدي المفتي ,مدحت تيخا والفيلم من إخراج وتأليف تامر حسني.

وكانت النجمة هنا الزاهد، قد شاركت متابعيها وجمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، بمقطع فيديو تظهر من خلاله بجوار النجم تامر حسني، داخل غرفة المونتاج لفيلم “بحبك” الذى تشارك في بطولته ومن المقرر طرحه 7 يوليو المقبل بدور العرض السينمائي.

وكتبت هنا الزاهد: “يا جماعة أنا دلوقتي في المونتاج بتفرج على فيلم بحبك وبجد مش عشان أنا فيه بقول كدا، تامر ألف قصه عبقريه وأخرجها كأنه مخرج عالمي وطلع مننا كلنا أداء مش عادي بجد شكرًا يا تامر”.

فيلم “بحبك”، تأليف وإخراج تامر حسنى فى أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين، وانطلق تصوير الفيلم مطلع العام الجارى بمشاهد جمعت تامر حسنى وهنا الزاهد والتي نشرها تامر على حساباته على السوشيال ميديا.

وتدور أحداث الفيلم حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين الفتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

نورت

نورت