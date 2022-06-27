جينيفر لوبيز تهاجم المحكمة العليا قائلة: إننا نعيش في أمريكا التي لا أعترف بها

محمد الفلاح - الإثنين 27 يونيو 2022

انضمت النجمه العالميه جنيفر لوبيز إلى العديد من الشخصيات المؤثرة في التعبير عن قلقهم بشأن حقوق المرأة والمساواة في الولايات المتحدة .



يأتي ذلك بعد أن قضت المحكمة العليا بأن الإجهاض ليس حقًا دستوريًا.

وقال لوبيز في منشور على انستغرام "نحن نعيش في أميركا لا أعرفها."

"أنا أقف معكم ومن أجل حقوق المرأة في هذا البلد".

حيث قضت المحكمة العليا بأنه لم يعد من حق المراه الحريه في الإجهاض ولم يعد هذا الحق محمي بموجب الدستور.

وقالت المحكمة: "الدستور لا يمنح الحق في الإجهاض .

هذا يعني أنه يمكن لكل دولة الآن تقديم تدابيرها الخاصة بشأن الإجهاض ، مما يعني أنه لن يكون أمام العديد من الأشخاص خيار سوى السفر إلى دولة أخرى إذا كانوا يرغبون في إجراء عملية إجهاض.

أصبح لوبيز أحدث شخصية بارزة تتحدث بصراحة حيث انضم الشاب البالغ من العمر 52 عامًا للحركة التي تنتقد القرار.