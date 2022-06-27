جورج وسوف وصابر الرباعي يشوقان الجمهور لحفلهما بموسم جدة 29 يونيو

محمد الفلاح - الأحد 26 يونيو 2022

يستعد سلطان الطرب جورج وسوف وأمير الطرب التونسي صابر الرباعي، لإحياء حفل ضخ ضمن فعاليات موسم جدة، بالمملكة العربية السعودية.



وشوّق سلطان الطرب جورج وسوف جمهوره ومتابعيه للحفل المنتظر، والمقرر انطلاقه ليلة الأربعاء 29 يونيو 2022 الجاري، إلى جانب الرباعي على مسرح ليالينا.

ونشر "وسوف" البوستر الدعائي للحفل عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلق على البوستر، قائلاً: "روحي يا نسمة عند الحبايب.. في جدة، سعيد بلقاء حبايبي من جديد وإن شاء الله ليلة غنائية مميزة لجمهور متذوق بمشاركة الفنان الحساس والصديق صابر الرباعي".

يذكر أنَّ، آخر أعمال الفنان جورج وسوف، فيديو كليب أغنية "ياه عالزمن" الذي طرحه في الثاني من شهر يونيو 2021، حيث حقق نسبة مشاهدات عالية جدًا، تخطت حاجز الـ18 مليون مشاهدة، وتحمل الأغنية اللهجة المصرية، من كلمات أحمد المالكي، ألحان مصطفي شكري، توزيع أحمد أمين وإخراج فادي حداد