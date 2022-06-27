شكرا لقرائتكم خبر عن سارة جيسيكا باركر عن كبرها فى السن: لا يقلق الرجال بشأن الشيخوخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الممثلة سارة جيسيكا باركر لا تشعر بأي قلق تجاه كبرها في السن، وذلك بعدما أصبحت في الـ57 من عمرها مؤخرًا، وذلك بعدما تطرقت إلى هذا الأمر خلال حوارها مع مجلة InStyle تم سؤالها فيه عن شعورها تجاه السن، فقالت على الفور: "أنا لا أفكر يومًا في التقدم في السن او الشيخوخة، وعار على النساء أن يصيبوا بالاكتئاب أو القلق لتقدمهن في السن".

وأضافت أن المجتمع والناس عمومًا تتحيز في هذا الأمر إلى الرجال، فلا يتحدث أحد عن أن الرجل بات عجوزًا، ولكن دوماً ما تشعر المرأة بالقلق تجاه سنها، فلا يتلقى الرجال نفس الانتقادات".



سارة جيسيكا باركر

وكانت أصيبت الممثلة الأمريكية سارة جيسيكا باركر، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، فى وقت سابق من العام الجارى، مما تسبب في إلغاء عرضها ليلة الخميس في برودواي، وفقا لموقع نيويورك بوست.

وحصلت الممثلة البالغة من العمر 57 عامًا على نتيجة إيجابية بعد إجراء اختبارين، وفقًا لبيان المرسل من ممثلها، وألغي العرض لضمان سلامة الجميع في المسرح.

وكانت عادت سارة جيسيكا باركر وزوجها إلى برودواي لاستئناف عرض مسرحيتهما بعد حوالي عامين من التوقف والتأجيل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقد حققت سارة جيسيكا مؤخرًا العديد من النجاحات من خلال أحدث مسلسلاتها، وحصلت على عدة جوائز بفضل مشاركتها في هذا العمل الفنى.