شكرا لقرائتكم خبر عن الأوركسترا العمودى يعزف أجمل المقطوعات الموسيقية المصرية فى قلب جدة التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منطقة جدة التاريخية ضمن فعاليات موسم جدة، حفل موسيقي للأوركسترا العمودي والذي يعزف أجمل المقطوعات الموسيقية من بلكونة منزل عبد الله عباس الشربتلي الأثري وهو البيت الذي كان مقر للقنصلية المصرية في وقت من الأوقات ولكنه تحول إلى أثر ضمن منطقة جدة التاريخية.

وقدم الأوركسترا الذي يضم عددًا مختلفًا من الجنسيات، موسيقى أغنيات عبد الحليم حافظ ونجاة ومنها أول مرة وأما براوة وغيرها من المقطوعات الموسيقية، من مختلف الدول العربية والموسيقي الخليجية أيضًا، وسمى الأوركسترا بالعامودي لأن أعضائه يعزفون من البلكونات المتراصة فوق بعضها البعض، وجاءت الفكرة من وقت تفشي فيروس كورونا، حيث كان الأوركسترا يعزف الموسيقى للجمهور من البلكونات حفاظا علي التباعد واستمرت الفكرة ضمن فعاليات موسم جدة بعد رفع الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وفي سياق متصل وصل عدد زوار موسم جدة إلى 5 ملايين زائر، وذلك لعدد من الأماكن التي يضمها الموسم ضمن فعاليته، منها العديد من الأماكن الترفيهية للكبار والصغار، والثقافية مثل متحف الحيوانات المحنطة وغابة جدة التي تضم الحيوانات النادرة حول العالم، إضافة إلى منطقة جوفالي التي يقام بهاء حفلات، وسيتي ووك التي تضم مسرحا عربيا وآخر أجنبيا، ويستقبل أبرز العروض المسرحية لكبار النجوم في الوطن العربي.