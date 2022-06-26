نانسي عجرم تحيي حفل «ملكة جمال لبنان» في بيروت

محمد الفلاح - الأحد 26 يونيو 2022

تستعد المطربة اللبنانية نانسي عجرم لإحياء حفلة اختيار "ملكة جمال لبنان" التي تقام في الفوروم دو بيروت في 24 يوليو، وبدأت التحضيرات المكثفة للحفل.



ومن المقرر، مشاركة 16 بنت من لبنان في هذا الحفل الذي تنتجه رولا سعد وتتوّج بينهنّ شابة واحدة بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2014، وبالإضافة إلى اللقب والجوائز القيّمة التي ستكون من نصيب الملكة، ستمثّل لبنان في مسابقات الجمال العالمية.

وكشفت نانسي عجرم، مؤخراً أنها تجهز مفاجأة لجمهورها المصرى من خلال أغنية جديدة باللهجة المصرية تحمل اسم «صحصح» سيتم عرضها خلال الشهر القادم.

كما عبرت عجرم، عن سعادتها الكبيرة بردود فعل جمهورها على أغنيتها الجديدة «ما تعتذر» التى طرحتها، خلال الايام القليلة الماضية، وهى ضمن أغانى ألبومها الأخير «نانسى10»، وهي من كلمات وألحان نبيل خورى، وفى حوارها مع «أخبار اليوم» تكشف نانسى ملامح ألبومها الجديد ورايها فى سيطرة أغانى السنجل ورأيها فى سطوة السوشيال ميديا على حياتنا.