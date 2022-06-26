محمد عبده: أنا أول عربي يقف على مسرح أوبرا باريس

محمد الفلاح - الأحد 26 يونيو 2022

كشف الفنان الكبير محمد عبده، تفاصيل حفله الغنائي، المقرر إقامته على مسرح أوبرا باريس بتاريخ 22 يوليو المقبل.



وقال محمد عبده، خلال استضافته في برنامج "تفاعلكم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة دندراوي عبر قناة العربية : أنا أول عربي يقف على خشبة هذا المسرح، وقد نفدت التذاكر ووافقوا على إقامة حفل إضافي في ليلة أخرى بسبب كمية الحجوزات، وهذه سابقة لم تحدث من قبل.

وأضاف عبده، : متعهد الحفل اعتقد أن الجمهور سيكون من العرب المتواجدين هناك، لكن الإقبال على الحفل شمل الجمهور من السعودية والخليج.

يذكر أن "فنان العرب" محمد عبده أحيا حفلا غنائيا في اتحاد أرينا في أبوظبي، بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى، قدم فيه باقة كبيرة من أغنياته التي يحبها الجمهور.