مسلسل عالمي من 45 حلقة| تفاصيل دور ماجد المصري بمسلسل في مهب الريح

محمد الفلاح - الأحد 26 يونيو 2022

انضم النجم المصري ماجد المصري لفريق عمل مسلسل "في مهب الريح"، والتي تقوم ببطولته النجمة "هند صبري"، والمسلسل مأخوذ عن قصة المسلسل الأمريكي العالمي "THE GOOD WAIF".



يجسد النجم ماجد المصري دور زوج الفنانة هند صبري داخل أحداث المسلسل، حيث يتم حبسه بسبب تهمة الزنا والفساد، مما يدخل زوجته "هند صبري" في صدمة كبيرة تتوالى على إثرها الأحداث. في

مسلسل "في مهب الريح" مسلسل اجتماعي ويناقش العديدي من القضايا الهامة، وهو مأخوذ عن المسلسل الأمريكي THE GOOD WAIF، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، حيث كانت أليسيا فلوريك زوجة صالحة لزوجها، محامي الدولة السابق، وبعد فضيحة جنسية وقضايا فساد مهينة للغاية، يقبع خلف القضبان، ومع تصاعد الأحداث يجب عليها إعالة أسرتها والعودة للعمل كمتقاضي في مكتب محاماة.

ويقدم النسخة العربية كرؤية درامية السيناريست شريف بدر الدين، من إخراج أحمد خالد موسى، ويشارك البطلوة النجمة هند صبري، لتعد المرة الأولى التي يتعاون فيها ماجد المصري مع هند صبري.

والمسلسل بطولة هند صبري، إياد نصار، وماجد المصري" وعديد من نجوم الدراما في مصر والوطن العربي، ومن المقرر أن يعرض على ثلاث أجزاء، وينتمي لنوعية المسلسلات المطولة ذات الـ 45 حلقة، وكل جزأ يتضمن 15 حلقة.