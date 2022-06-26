اشتاق إليكم جميعًا| إطلالة رقيقة للنجمة «نور» لجمهورها بعد غياب

محمد الفلاح - الأحد 26 يونيو 2022

أطلت النجمة اللبنانية نور على متابعيها وجمهورها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر".



وقامت نور بنشر صور جديدة عبر حسابها الرسمي على تويتر،وعلقت عليه، قائلة: «هناك دائمًا سبب للابتسامه ، اشتاق إليكم جميعًا».

وظهرت نور في الصور، ترتدي تيشيرت أحمر، وبنطال جينز أزرق، وتجلس على فوتيه ذ هبي اللون.

وحصلت الصور على كثير من الإعجابات والتعليقات الحميدة، التي جاءت جميعها تحمل الحب والشوق من قبل الجمهور لنجمتهم الرقيقة نور.

وكانت آخر مشاركات النجمة نور، دورها المميز في المسلسل "راجعين ياهوى" والذي تم عرضه خلال المارثون الرمضاني 2022.

يذكر أن مسلسل «راجعين يا هوى» حقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه في الماراثون الرمضاني 2022، كما جمع بين مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم خالد النبوي، ونور اللبنانية، وأنوشكا، وهنا شيحة، ووفاء عامر، وأحمد بدير، وإسلام جمال، ونور خالد النبوي، وسلمى أبو ضيف، وآية سماحة، وريهام الشنواني، وإسلام إبراهيم، وشريف حافظ، وغيرهم من الفنانين، والعمل سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.