رسالة هيفاء للرجال

محمد الفلاح - الأحد 26 يونيو 2022

الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى قررت توجيه رسالة مباشرة للرجال مؤكده ان الرجل الذى لم يضرب أو يهين امرأة أو يعتدى أو يتحرش بها هذا لا يعنى انه طبيعى او رجل عظيم أو انسان رائع بل هذا مجرد ما يفعله الاسوياء..



وجاءت تلك الرسالة لدعم المرأة فى المجتمعات العربية بشكل عام .. على جانب اخر تقوم هيفاء بوضع اللمسات الأخيرة على مجموعة من الأغنيات المنفردة التى ستقوم بطرحها تباعًا بجانب فيلمها الجديد الذى يحمل اسم «رمسيس فى باريس» ويشاركها البطولة حمدى المرغنى ومصطفى خاطر ومحمد ثروت.

وشاركت هيفاء المتابعين عبر خاصية القصص المصورة على صفحتها الخاصة عبر انستغرام صورة تعبيرية لشاب وفتاة يجلسان داخل احد المقاهي، وكتبت عليها:"اذا كنت رجلا لم ولن يضرب إمرأة ولا يهين إمرأة ولا بتحرش بإمرأة، فهذا يعني انك طبيعي، لست رجلا عظيما او انسانا رائعا فهذا ما يفعله الاسوياء".