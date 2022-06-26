فريدة سيف النصر: «كان فيه ممثلين حلوين عايزة أبوسهم لكن مقدرتش بسبب زواجي»

محمد الفلاح - الأحد 26 يونيو 2022

أدلت الفنانة فريدة سيف النصر، بالعديد من التصريحات الجريئة والمثيرة للجدل، وذلك خلال استضافتها في برنامج "كلام الناس"، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة MBC مصر.



وقالت الفنانة فريدة سيف النصر: "لظروف معينة وزيجة من زيجاتي مكانش ينفع اتباس".

وأضافت فريدة سيف النصر: "كان في ممثلين حلوين عايزة أبوسهم لكن مقدرتش".

وأوضحت فريدة سيف النصر بعض الحلول التي لجأ لها المخرجون في مشاهد القبلات قائلة: أحيانا كان المخرج يلجأ لرمي ملاءة على الكاميرا، أو لقطة للأمواج أو فوران القهوة.

وانتشرت تصريحات فريدة سيف النصر، على مواقع التواصل الاجتماعي وتعرضت للعديد من الإنتقادات حول تصريحها عن القبولات.