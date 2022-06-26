جمهور نيكول سابا يحتفل بعيد ميلادها على مواقع التواصل

محمد الفلاح - الأحد 26 يونيو 2022

تحتفل الفنانة اللبنانية ​نيكول سابا​ اليوم بعيد ميلادها الـ48، والذي يوافق يوم 26 يونيو.



وقد توجه لها الكثير من متابعيها وجمهورها بالعديد من رسائل التهنئة والمعايدة، وذلك على جميع صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي.

وكانت نيكول أحيت حفل زفاف ضخم في العاصمة المصرية القاهرة وبدت فاتنة بفستان يعد بالألوان والحياة كما أنه أبرز قوامها الجميل حمل توقيع المصمم روبيرةتو كافالي.

وقدمت الفنانة اللبنانية عدداً من أشهر أغنياتها منها :”براحتي”، “التوتو ني”،”قررت”، وغنت أيضاً للممثلة الراحلة سعاد حسني يا واد يا تقيل وغيرها.

وشاركت نيكول عدداً من الصور لها قبل إحياء الحفل وخلاله مع العروسين ونال منشورها كما صورها تفاعلاً كبيراً وتعليقات مشيدة.