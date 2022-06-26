لأول مرة| هيفاء وهبي في مسلسل «أكشن» والعرض على منصة الكترونية 2023

محمد الفلاح - الأحد 26 يونيو 2022

عاقدت النجمة هيفاء وهبي على بطولة مسلسل تلفزيوني جديد ينتمى إلى فئة الأكشن، من إنتاج زياد الشويري، ولم يتم تحديد إسم المسلسل حتى الآن.



وأكدت مصادر، انه لم يتم الاستقرارعلى اسم المسلسل حتى الآن، وانه ينتمي لفئة المسلسلات القصيرة من 12 حلقة، وسيتم عرضه على إحدى المنصات العالمية مطلع عام 2023.

ومن المقرر أن تبدأ هيفاء وهبي تصوير خلال شهر في بيروت فور الانتهاء كتابته واختيار الأبطال المشاركين فيه.

وانتهت النجمة هيفاء وهبي لطرح من كل الأعمال الخاصة بأغنيتها الجديدة "تيجي تيجي" ، والتي من المقرر طرحها خلال أيام.

وتعيش هيفاء وهبي، حراك فني حاليًا حيث تقوم ببطولة فيلمها الجديد «رمسيس باريس»، والذي تواصل تصوير مشاهده، وكذلك تنتظر عرض فيلم «اشباح أوروبا» والذي تم تصويره منذ وقت طويل قرابة العامين ولم يتم تحديد موعد عرضه.