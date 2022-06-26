نجوى كرم تطرح أغنيتها الجديدة «حلوة الدنيي»

محمد الفلاح - الأحد 26 يونيو 2022

والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع جهاد حدتشيتي - روبير الأسعد - وقام بأعمال الهندسة الصوتية م.فادي جيجي.



وجدير بالذكر أنه قد ظهرت نجوى كرم في الصورة بلقطة مميّزة، التقطت لها من الأعلى وهي تنزل الدرج، وخلفها فستانها الطويل والفضفاض.

واكتفت نجوى بالتعليق على صورتها الجديدة بهاشتاج اسمها “نجوى_كرم” مع تنويه لحساب روتانا، دون أن تكشف عن أي تفاصيل أخرى.

ونالت صورة نجوى كرم تفاعلًا كبيرًا من الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ ترك لها المتابعون الكثير من التعليقات التي عبّرت عن إعجابهم بإطلالتها وحماسهم للأغنية الجديدة.

وفي تدقيق بالصورة يمكن أن نكتشف ان الفستان الذي ترتديه نجوى في الصورة هو نفسه الذي اتردته عام 1992 في فيديو كليب أغنية "شمس الأغنية" واعتمدت حتى نفس تصفيفة الشعر.