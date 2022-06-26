استعان بكلمات أغنيته الجديدة.. هكذا احتفل رامي صبري بعيد ميلاد زوجته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الفنان المصري رامي صبري، بعيد ميلاد زوجته بطريقة رومانسية، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي في “انستغرام” وعلّق عليها بكلمات أغنيته الجديدة “هي” .

وقال رامي صبري: “هانم دي منها أتنين مفيش، صورتها ولا صورة أفيش، قدامها شعرا ورسامين، بسيرحوا بالساعات، ويحكو بالسنين”.

وأضاف :”كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي وصديقتي وأم عيالي”.

طرح الفنان رامي صبري، نسخة جديدة من أغنيته الأخيرة “هي” بالعزف على الجيتار.

الأغنية من كلمات نادر عبدالله، ألحان ورؤية فنية رامي صبري، ميكساج وديجيتال ماستر أسامة الهندي.