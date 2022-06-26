قصي خولي يتصدر بوستر “من إلى”.. والعرض قريباً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن النجم السوري قصي خولي عن اقتراب عرض مسلسله الجديد “من.. إلى ” عبر منصة “شاهد”.

ونشر قصي خولي عبر حسابه الرسمي في موقع “انستغرام” البوستر الرسمي للمسلسل وظهر فيه برفقة الفنانة اللبنانية فاليري أبو شقرا. وأكد قصي في تعليقه على البوستر أن العرض بات قريباً قائلًا: ” الله ولي التوفيق… من.. إلى قريباً على شاهد”.

وتفاعل عدد كبير من متابعي قصي وجمهوره مع الصورة وتمنوا له التوفيق والنجاح الكبير في هذا المسلسل.

وكان من المقرر أن يكون مسلسل ” من إلى” حاضراً على الشاشات خلال الموسم الرمضاني 2022 إلا أنه تقرر تأجيل عرض العمل قبل شهر رمضان بسبب تأخر عمليات التصوير نتيجة إصابة عدد من فريق العمل بفيروس كورونا بشكل متتالي.

ومسلسل “من إلى” من تأليف بلال شحادات وإخراج مجدي السميري وإنتاج شركة الصباح.

وكان قصي قد شارك مؤخرًا في بطولة الموسم الثاني من مسلسل “الوسم” للمخرج سيف الدين سبيعي.