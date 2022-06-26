شاروخان يوثق رحلة 30 عاماً في بوليوود.. وإصدار جديد من فيلم Pathaan

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: منذ أن ظهر لأول مرة في 25 يونيو 1992 ولمدة 30 عاماً، استطاع نجم بوليوود أو كما يُلقَّب بملك بوليوود “شاروخان” الإستحواذ على قلوب قاعدة كبيرة من الجمهور، ليس الجمهور الهندي فقط، بل وأيضاً الجمهور العالمي، وذلك بمجموعة أعماله الرائعة وشخصيته الكاريزمية.

من المثير للاهتمام أن رحلة “شاروخان” التمثيلية ظهرت ببرامج تلفزيونية Fauji وCircus. ظهر لأول مرة في بوليوود في يونيو 1992 مع Deewana، مقابل “ديفيا بهارتي” والممثل المخضرم “ريشي كابور”. وفي ومضة، أصبح “شاروخان” اسماً مألوفاً ونال حباً هائلاً من أناس من خلفيات وأعمار وأديان مختلفة.

كان هناك العديد من الأفلام الناجحة في رصيده بما في ذلك DDLJ، Kuch Kuch Hota Hai وKal Ho Na Ho الذي أطلق عليه أيضاً لقب البطل الرومانسي على مدار العقود الثلاثة الماضية.

في الآونة الأخيرة، انتقل المعجبون والجماهير المتحمسون إلى وسائل التواصل الاجتماعي ودشنوا هاشتاغ # 30YearsofSRK على Twitter صباح يوم أمس السبت. من خلال هذا الاتجاه، يحتفل المشجعون برحلة مذهلة للممثل الأسطوري في صناعة الترفيه من خلال مقاطع الأفلام ومقاطع الفيديو والملصقات.

منذ أكثر من ثلاثة عقود عندما أتى إلى مدينة الأحلام في مومباي، لم يتخيل فتى دلهي “شاروخان” أبدًا أن يصبح ملكاً في صناعة السينما الهندية، وبينما سجل النجم الإنجاز يوم السبت، كل ما لديه هو الامتنان للأشخاص الذين وقفوا بجانبه.

في أول بث مباشر له على إنستغرام على الإطلاق، سار النجم في ممر الذاكرة، موضحاً تفاصيل رحلته إلى النجومية، والتي بدأت برغبة في الظهور في خمسة أو سبعة أفلام.

وقال: “يبدو أنني بدأت العمل بالأمس. لم أعتقد أبداً أنني سأستمر لمدة 30 عاماً. أتيت إلى مومباي على أمل أن أتمكن من العمل لمدة عام أو عامين وأقوم بعمل 5-7 أفلام”.

قال “شاروخان”: إذا لم تنجح الأمور، كانت الخطة هي القيام ببعض الأعمال في صناعة السينما حيث ألهمتني السينما أكثر من غيرها. اعتقدت دائماً أنني سأجد وظيفة في وسائل الإعلام أو أفعل شيئاً متعلقاً بالأفلام، حتى لو كانت إضاءة المكان أو مساعد الصوت. أنا فقط أحب الأفلام، لذلك فكرت دائماً إذا لم أحصل على عمل كممثل، سأعود لأقوم ببعض الأعمال في مومباي مع أشخاص آخرين. السينما تلهمني وتجعلني سعيداً “.

وتابع “شاروخان” قائلاً: “إنه لأمر جميل أن نحتفل بمرور 30 عاماً على مجموعة أفلام. بالأمس ذهبت إلى موقع التصوير في حوالي الساعة 4:30 مساءً والتقطت الصور حتى الساعة 8:30 صباحاً. للاحتفال بمرور 30 عاماً على حياتك المهنية في صناعة السينما لمدة 15 ساعة في اليوم، أعتقد أن هذا كان الجزء الأكثر إرضاءً “.

بعد أول ظهور ناجح له مع Deewana، لعب “شاروخان” دور الصبي اللطيف في Chamatkar ، Raju Ban Gaya Gentleman وKabhi Haan Kabhi Na من بين آخرين، قبل تجربة الشخصيات الرمادية (الشخصية التي ليست طيبة أو شريرة بالكامل) في أفلام مثل Baazigar، Darr وAnjam.

عاد إلى الرومانسية مع فيلم Dilwale Dulhania Le Jayenge الشهير من إخراج “أديتيا شوبرا”، والذي جعله أحد أفضل النجوم في البلاد. أفلامه الرائجة الأخرى هي Kabhi Khushi Kabhie Gham، Devdas، Swades وChak De.

كان آخر إصدار للشاشة الكبيرة للنجم هو Zero لعام 2018، كنه لم يرق إلى مستوى التوقعات. خلال كلمة “شاروخان”، كشف النجم أنه توقف عن الاستمتاع بعمله كممثل قبل أربع سنوات وقرر أخذ قسط من الراحة.

ظل معجبو “شاروخان” ينتظرون بفارغ الصبر فيلم الممثل القادم، Pathaan، خاصة بعد أن ابتعد عن الشاشات الكبيرة منذ فيلمه الأخير Zero.

وللاحتفال بمرور 30 عاماً على الممثل في السينما أصدر حساب Yash Raj Films و”شاروخان” على وسائل التواصل الإجتماعي أول مظهر لـ”شاروخان” من Pathaan يوم السبت، مرفقاً بالتسمية التوضيحية: “30 سنة. اسم واحد محبوب من قبل الجميع. نقدم شاروخان فيPathaan للإحتفال على الشاشة الكبيرة في 25 يناير 2023. الإصدار باللغات الهندية والتاميلية والتيلجو”.