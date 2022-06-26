مارلين مونرو تثير الجدل بسبب صورة على غلاف مجلة.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على الرغم من مرور 60 عاماً على وفاتها، إلا أن “مارلين مونرو” لا تزال أيقونة من أيقونات هوليوود، ولا يزال اسمها يتصدر عناوين الأخبار وصورتها تهيمن على أغلفة المجلات حتى يومنا هذا.

وقد أثارت “مونرو” حالة من الجدل وظهر اسمها مجدداً على محركات البحث، عندما قامت إحدى مجلات الموضة الجديدة إعادة تصور أيقونة هوليوود الراحلة فيما ستكون عليه إذا كانت لا زالت موجودة، مع ظهور “مونرو”- المصممة رقمياً- في اتجاهات الموضة الحالية.

وفقاً لموقع Daily Mail، مع استمرار الاهتمام بالنجمة السينمائية الأسطورية في الوصول إلى آفاق جديدة بعد وفاتها في عام 1962، وجدت CR Fashion Book China طريقة جديدة لجعل الممثلة المحبوبة نجمة غلافها في العدد القادم من مجلتها.

يحتوي الإصدار على نسخة رقمية من “مونرو”، والتي تم تحديث صورتها أيضاً في التصوير الذي تم تنسيقه رقمياً بواسطة مؤسسة CR ومديرة الإبداع “كارين رويتفيلد”. في مقال كتبته “فيينا فيرنوس”، ناقشت “رويتفيلد” إرث “مونرو” وكيف حاولت تجسيد الأناقة الخالدة وإحساس التمكين للنجمة.

قالت “رويتفيلد”: “قلة من الشخصيات الثقافية كانت أكثر احتراماً لجمالها وحنانها من مارلين مونرو. إنها نجمة غلاف أحلام أي محرر أزياء وشخص لطالما أعجبت به لكونها رائدة في إنشاء علامة تجارية شخصية آسرة امتدت إلى ما هو أبعد من عملها”.

مع مجموعة أغلفة ثمانية مختلفة، والتي تتوفر بالفعل في كشك بيع الصحف الدولي، شوهدت الممثلة وهي ترتدي تصميمات معاصرة من أمثال Miu Miu، Fendi، Balmain وBalenciaga.

شهدت أيضاً خزانة الملابس للتصوير “مونرو” في قطع من دور الأزياء مثلThom Browne و David Koma، بالإضافة إلى دور الأزياء الرقمية Auroboros و Tribute Brand.

ومع ذلك، أثار التصوير غضب بعض محبي الفنانة حيث لجأ الكثيرون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن مخاوفهم بشأن الطريقة التي يتم بها استخدام صورتها.

صرح أحد مستخدمي تويتر: “كمية المحتوى الذي يستخدم وجهها مؤخراً لا يبدو أنه تكريم لها، فهم يستغلون شخصاً لا يسمح بذلك أو يرفضه فقط لبيع المجلات والبضائع، هذا خطأ.”

وقالت أخرى: “الشيء الرئيسي الذي أرادته هو عدم التعرض للاستغلال، وبدلاً من ذلك بذل الناس قصارى جهدهم للقيام بذلك. عار. ماذا لو تركنا جميعًا (مارلين) وشأنها”.

وأضاف ثالث: “دع المرأة ترتاح!”. كتب رابع: “لماذا قاموا بتحديث مارلين مونرو ونضعها في هذه النظرات القبيحة ؟؟؟”. وعلق آخر على أن رؤية المشاهير السابقين من الخمسينيات بملابس عصرية أمر مزعج بعض الشيء”.