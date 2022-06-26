“الصعايدة”.. لايف ستايلز ستوديوز تجمع أحمد شيبة وعلاء زلزلي وعصام كاريكا في تريو غنائي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعمل شركة لايف ستايلز ستوديوز على تنفيذ عمل غنائي جديد ومختلف بعنوان “الصعايدة“، يجمع النجوم المصري احمد شيبة واللبناني علاء زلزلي والمصري عصام كاريكا.

وتحمل أغنية “الصعايدة” كلمات الشاعر المصري هشام الجخ والحان عصام كاريكا، وانتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز، وتُعد أول تعاون مصري لبناني يُقدم عمل غنائي خاص للصعيد المصري.

في حديث مع موقع شركة لايف ستايلز ستوديوز الإلكتروني، تحدث عصام كاريكا عن ولادة هذا التريو الغنائي، وقال في حديثه:

“أثناء تحضيري لأغنيات جديدة لكل من علاء زلزلي واحمد شيبة ومن بين الأغنيات مود صعيدي، هناك أغنية بعنوان “الصعايدة” من كلمات هشام الجخ الذي ارسل لي الكلام وقمت بتلحينه ونال اعجاب احمد شيبة الذي وضع صوته على الأغنية.

ومن ثم جاء علاء زلزلي الذي كنتأحضر له شيء جديد، وأخبرته بفكرة تقديمه لدويتو غنائي مع احمد شيبة وانا أغني الكوبليه الخاص ببلدي اصوان حيث ان كل مناطق الصعيد المصري مذكورة بالأغنية“.

وأضاف عصام كاريكا “أرسلت الأغنية لإدارة شركة لايف ستايلز ستوديوز، وكان الرد ايجابي حيث نالت الأغنية اعجاب رئيس مجلس ادارة الشركة السيد فهد الزاهد، ويُعد هذا اول تعاون مصري لبناني يتوجه بأغنية للصعيد المصري“.

وكشف عصام كاريكا عن أن الشاعر هشام الجخ سوف يتواجد بالأغنية عن طريق الالقاء، وبهكذا تكون الأغنية بمثابة مشتركة رباعية بدل التريو.