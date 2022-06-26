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رغم بلوغها 78 عامًا.. ديانا روس تغني عن الحب في آخر أيام مهرجان غلاستونبري

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أشاعت ديانا روس أجواء الحب بين عشاق فنها من جمهور مهرجان غلاستونبري في إنكلترا اليوم الأحد، عندما غنت في الفقرة المخصصة “للأساطير” في آخر أيام المهرجان.

أطلت المغنية الأمريكية على جمهورها بثوب لامع وأقراط كبيرة وبدأت الحفل بأغنية (آي آم كمينغ أوت).

سطع نجم روس، المغنية والممثلة التي باعت ألبوماتها 100 مليون نسخة حول العالم، بمشاركتها في فريق سوبريمز الغنائي في الستينيات قبل أن تبدأ مسيرتها الفنية المستقلة في عام 1970.

قدمت روس للحضور باقة من أشهر أغنياتها التي أدتها قديما مع الفريق الغنائي وقالت “هناك الكثير من الأغنيات عن الحب”.

وكان من المقرر أن تشارك روس (78 عاما) في هذا المهرجان في 2020 قبل أن يُلغى لمدة عامين بسبب الجائحة.

وقالت “لقد صمدت وكنت عازمة على أن أكون هنا معكم… أنا متحمسة للغاية”.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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