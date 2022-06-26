زينة تنفجر غضبًا بسبب فتاة المنصورة.. “كفاية تنهشوا في لحمها”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تداول نشطاء على مواقع التواصل اعترافات قاتل فتاة المنصورة أثناء ذهابها إلى الجامعة، والتي أكد فيها أنه أحبها بجنون وأنها استخفت بحبه وهو ما دفعه لقتلها، ودفاع بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي عنه باعتباره ضحية مثلها، نشرت الفنانة زينة عبر خاصية القصص القصيرة الملحقة على حسابها الرسمي بـ”إنستغرام” منشوراً هاجمت من خلاله السوشيال ميديا وكل من تداول اعترافات القاتل.

وقالت زينة في منشورها: “كفاية كلام في سيرة البنت، كفاية إنها اتقتلت، لا هي شخصية عامة ولا هي ملك جمهورها عشان تنهشوا في لحمها وسيرتها، وتنشروا كلام مجرم قاتل”.

وتابعت: “اوقفوا أي كلام، وانشروا لنا الحكم، لما القضاء يحكم بالعقوبة اللي يستحقها، ارحموا سمعتها، شابة زي الفل في بداية حياتها، طالبة زي الفل، وأهل بنتهم اتقتلت غدر على إيد فاشل مجرم”.

وأضافت: “وقفوا كلام انتوا بتتاجروا بالناس أحياء وأموات، كفاية بقى، حسبي الله ونعم الوكيل”، موجهة رسالة إلى مسئولي مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام بعدم نشر اعترافات محمد عادل قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف.