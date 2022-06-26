“غلطة وندمان عليها”.. هاني شاكر يوضح ما قصده بكلامه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تسبت تصريحات نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، والتي أطلقه خلال حلوله ضيفاً على برنامج “مصر جديدة” المذاع على قناة etc، في إثارة جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أعرب عن ندمه على توليه منصب نقيب الموسيقيين، نظرًا للمسئوليات التي يتحملها.

وأوضح شاكر عبر منشور على حسابه الرسمي على “إنستغرام”، وجهة نظره الحقيقية، حيث أعاد نشر مقطع الفيديو من الحلقة التي أدلى فيها بتصريحه السابق، وعلق قائلًا: “توضيحًا لما أثير الفترة الأخيرة عن تصريحي حول ندمي للجلوس على كرسي النقابة وأنها غلطة عمري وندمان عليها.. أحب أوضح أنني لم أقصد الإساءة وقصدت أن العمل العام جعلني لقمة سائغة لوسائل الإعلام والسوشيال ميديا وعرضة للتطاول والإهانة والنيل من تاريخي الفني ومن شخصي”.

وواصل: “لم أتخيل أبدًا أن أتعرض لهذه الانتقادات طوال حياتي ولكن هذا لا يمنع أبدا أنني فخور وسعيد بالثقة الغالية التي منحتني إياها الجمعية العمومية وبكوني نقيباً لموسيقيين مصر خلفاً لسيدة الغناء العربي أم كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب والموسيقار أحمد فؤاد حسن، وهذه الفئة التي أتشرف بخدمتها والانتماء لها”.

يذكر أن هاني شاكر افتتح أمس (السبت) الدورة الأولى من مهرجان السويس للموسيقى بحضور نخبة من الشخصيات العامة والفنانين على رأسهم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ووزير السياحة خالد عناني، وقدم هاني شاكر باقة من أجمل أغانيه وسط تفاعل كبير من الحاضرين أبرزهم أغنية “بلدي يا بلدي”.