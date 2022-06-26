فارس كرم يشوّق الجمهور بكلمات “قمرجي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعمد النجم اللبناني فارس كرم منذ أيام على تشويق الجمهور لأغنيته الجديدة “قمرجي”، والمقرر أن يصدرها خلال أيام بعد أن صوّرها الأسبوع الماضي على طريقة الفيديو كليب.

فارس نشر صورة تجمعه مع الشاعر والملحن فارس اسكندر، التقطت لهما أثناء تسجيل الأغنية في استوديو الموزع عمر صبّاغ. وكشف فارس في تعليقه على الصورة عن بعض كلمات الأغنية التي يقول فيها: ” قلبِك واحد قمرجي اتركو ما بسترجي”، وأضاف موجهًا كلامه إلى “اسكندر”: “قرّبت يا ابو الفوارس”.

يذكر أن فارس كرم صوّر كليب “قمرجي” بفكرة جديدة ومختلفة عن الأعمال المصوّرة التي ظهر بها في السابق، وذلك لتتناسب مع الأغنية التي صرّح فارس “أنها خارجة عن المألوف وستشكّل مفاجأة للجمهور”.

والأغنية سيتمضنها ميني ألبوم جديد يصدره فارس كرم قريبًا وفيه 5 أغنيات باللهجة اللبنانية جميعها من توزيع صباغ، ومن إنتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.