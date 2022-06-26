ياسمين عبد العزيز في أوّل ظهرو بعد أزمة خلافاتها مع زوجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صورة جديدة لها والتي تعد أول ظهور لها على مواقع التواصل منذ أزمة خلافاتها مع زوجها الفنان أحمد العوضي بعد وعكتها الصحية التي أصيبت بها منذ فترة. ونشرت صورة مع صديقتين لها واكتفت بالتعليق عليها برمز “قلب”.

وتلقت ياسمين تعليقات كثيرة من جمهورها الذي عبر عن سعادته بعودتها للتواصل معهم من جديد.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد تعرضت لوعكة صحية بداية حزيران (يونيو) الجاري، سافرت على إثرها إلى سويسرا لإجراء بعض الفحوصات، كما حدث خلاف بينها وبين زوجها الفنان أحمد العوضي وقامت بإلغاء متابعته عبر حسابها على “إنستغرام”، الأمر الذي أدى إلى انتشار شائعات كثيرة حول انفصالهما ليخرج العوضي وينفي كل ما كتب ونشر صورة مع زوجته وكتب: “مهما يحصل بينا هتفضلي إنتي كل حاجة وكل حياتي بحبك”.

وبعد أيام عادت ياسمين عبد العزيز لمتابعة أحمد العوضي، وأعلنت الفنانة بدرية طلبة عن انتهاء الخلافات بينهما، وكتبت عبر حسابها على “فيسبوك”: “رسالة لبعض اللي يتعدوا على صوابع الأيد الواحدة حضراتكم استعجلتو قوي في اللت والشماتة، وقلتوا كلام متمليينوا ومشغلتوش دماغكم أن الخناقة وإلغاء المتابعة دا أكبر دليل علي أن حياتهم طبيعية ودا شيء صحي”.

وأضافت: “ما هو معلش الحب زى الأكل لو مفيهوش توابل مش حيبقي له طعم، ربنا ما يكتب على حد فراق حبيبه اللي بيخاف عليه وبيحبه من قلبه بصدق وبضمير، مبروك الصلح ياحلوين”.