بفيديو كوميدي.. أحمد حلمي يواصل تحدي “بص الحركة دي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل النجم أحمد حلمي تحديه الذي أعلنه في فيلم “واحد تاني” بعنوان “بص الحركة دي”، والذي تحداه فيه عدد كبير من النجوم منهم أحمد سعد وفيفي عبده.

وقام النجم المصري بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الخاص بـ”إنستغرام” ظهر فيه وهو يسبح في حمام السباحة ليغطس في قاع الحمام ويقوم ببعض الحركات الطريفة على أنغام أغنية الفيلم الشهيرة “بص الحركة دي”.

وعلق حلمي، على الفيديو قائلاً: “حتى بص الحركة دي” ، وحاز الفيديو علي إعجاب الكثير من المتابعين.

يذكر أن فيلم “واحد تاني” مازال يتصدر شباك إيرادات السينما منذ طرحه في عيد الفطر الماضي وهو من بطولة روبي، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، بمشاركة عدد من ضيوف الشرف، تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل إخصائيًا اجتماعيًا في مصلحة السجون، يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامى، ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجحًا، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القُدامى، ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجدداً.