للمرة الأولى.. هند صبري في عمل مقتبس عن مسلسل أجنبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تخوض الفنانة هند صبري للمرة الأولى في مشوارها الفني تجربة تقديم عمل مقتبس عن فورمات أجنبى، من خلال مسلسل بعنوان “في مهب الريح”، وهو اسم مؤقت حيث من المتوقع تغيير اسم المسلسل.

“فى مهب الريح” مأخوذ عن مسلسل “the good wife”، والذي يتكون من 45 حلقة، وهي أولى تجارب النجمة هند صبري مع هذا العدد الكبير من الحلقات.

ويقدم النسخة العربية كرؤية درامية السيناريست شريف بدر الدين، ويخرجها أحمد خالد موسى، إذ تتعاون معهما هند صبرى للمرة الأولى أيضاً، ويشاركها في بطولة العمل إياد نصار وماجد المصري.

على صعيد آخر، تنتظر هند صبري عرض فيلمها “كيرة والجن”، والذى ينتمي لنوعية الإنتاجات الضخمة والبطولات الجماعية، حيث يجمع مع هند صبري كلاً من كريم عبدالعزيز وأحمد عز، ويخرجه مروان حامد ومن تأليف أحمد مراد عن روايته 1919 ويخوض منافسات موسم عيد الأضحى المقبل.