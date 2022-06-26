شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عيد: توقعت نجاح "ريفو" بس مش بالسرعة دى وخطوة التمثيل كانت صعبة عليا شوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أمير عيد، عن تفاصيل مشاركته في مسلسل "ريفو" وكواليس العمل، حيث قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "خطوة التمثيل كانت صعبة عليا شوية لأن أنا الخلفية أكتر عندى على الأغانى ومتحكم فيها وبذوقى ومتحكم فيها لأن أنا عملت لنفسى موسيقى خاصة وأغانى بشكل مختلف وبنتج لنفسى فأنا متحكم في كل شيء، لكن التمثيل فيه عوامل كثيرة وشخصيات كتيرة، عشان كده مكنتش عاوز أخد الخطوة دى".

وأضاف أمير عيد: "لكن لما لقيت مشروع زى ريفو ماشى بنفس الطريقة اللى بحب اشتغل بيها اللى هي الكاتب هو البذرة الأولى ثم المخرج والموضوع نفسه بيتمحور عن الفكرة أن القصة هي البطل مش النجم، فلقيت لنفسى مساحة انى اعمل الدور ده ولقيت انى اقدر اعمل أغانى حلوة كمان، وعجبتنى شخصية شادى هو مش شبهى وفى اختلافات شوية ولكن عجبنى أنى أعيش في عالم التسعينات وأعمل أغانى".

وتابع أمير عيد: "التجربة مع "Watch it" كويسة جدا، فأنا مثلا عملت 10 اغانى في المسلسل ومحدش عدل عليها أي حاجة ولا حد فيهم تدخل في شغل الكاتب أو المخرج، هما جابوا ناس واثقين فيهم ووفروا لنا مناخ للإبداع بشكل سليم وممتاز، وكواليس التصوير كانت حلوة وفيها ذكريات جميلة لأننا بقين عيشرة بعد ما قضينا وقت طويل سوا".

وعن نجاح المسلسل قال أمير عيد: "كنت متوقع نجاحه وكنت براهن اننا هنحقق حاجة محصلتش عشان شوفت مجوعة من الناس بذلوا مجهود ومبدعين اشتغلوا بشكل مظبوط، وربنا بيكافئ الناس على المجهود، وكمان لأنى مشوفتش قصة زى دى فقلت هتنجح كويس بس مكنتش متوقع تنجح بسرعة كده وفاكر انها هتاخد وقت لما تتشاف اكتر، واتفاجئت ان كل يوم بيزيد نسبة المشاهدة".