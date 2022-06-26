شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول كيدمان تستحوذ على شقق جيرانها بـ5 شقق فى عقار واحد.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الممثلة العالمية نيكول كيدمان بعيد ميلادها نهاية الأسبوع الماضى، إلا أن موقع الديلي ميل تطرق إلى أمر آخر بعيدًا عن تلك المناسبة، وهو ممثل في إقدامها على شراء شقة جديدة بعقار تمتلك فيه أربعة شقق أخرى، وتحديدًا في "سيدنى" إذ باتت بذلك تمتلك فيه خمسة شقق.



نيكول كيدمان

وأضاف التقرير أن سعر أحدث شقة اشترتها نيكول كيدمان التي تبلغ من العمر 55 عامًا يصل إلى 1.35 مليون دولار، وذلك بسبب حرصها على توسيع محفظتها العقارية بصورة أكبر مثلما يحصل مع الكثير من المشاهير.



نيكول كيدمان تشترى شقة جديدة

واحتفلت النجمة الأسترالية نيكول كيدمان الإثنين الماضى بعيد ميلادها الـ 55 فهى من مواليد الـ 20 من يونيو عام 1967، وتعتبر أحد أكثر نجمات هوليوود شهرة، حيث لعبت كل الأدوار المختلفة ونالت جوائز عديدة ما بين الأوسكار والجولدن جلوب بفضل تفانيها فى عملها بصورة كبيرة إلى جانب موهبتها الكبيرة.

ومع شهرة الممثلة الأسترالية حول العالم بات طبيعيًا تهافت شركات الإعلان عليها مقابل تمثيل البراندات الخاصة بها، إلا أنها تخطت كل ذلك عام 2006 حينما حصلت على جائزة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعلى أجر يُدفع لممثل فى الدقيقة.

نيكول كيدمان كسبت وقتها 3,17 مليون دولار مقابل تصوير إعلان مدته 4 دقائق لأحد العطور، وهو ما تم تقديره وقتها بأنها تقاضت عن الدقيقة ما يوازى 800 ألف دولار تقريبًا.