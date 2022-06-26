لم يحقق إلا 22 دولاراً.. رفع فيلم مصري من دور العرض

محمد الفلاح - الأحد 26 يونيو 2022

قررت دور العرض السينمائي في مصر رفع فيلم "فارس" واستبعاده، بعد تراجع إيراداته على مدار الأيام الأخيرة، مكتفيًا في آخر أيام عرضه، الأربعاء الماضي، بـ421 جنيها فقط (أي حوالي 22 دولارا).



أتت تلك النتائج المخيبة على الرغم من أن العمل من بطولة الممثل أحمد زاهر (أول بطولة مطلقة له)، بمشاركة الفنانين حسين فهمي وصلاح عبدالله ومنة فضالي وعابد عناني، ومحمد أبو النجا، بالإضافة إلى أحمد صفوت، ودارين حداد، وملك أحمد زاهر، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

قصة الفيلم

ويجسد زاهر شخصية فارس، بطل شعبي نشأ في أسرة طيبة، صاحب أخلاق، رياضي، يعمل في محطة بنزين، إلا أنه يدخل في صراع كبير مع رجل أعمال صاحب سلطة ونفوذ، لتقع بينهما مطاردات ومعارك وجرائم قتل.

فيما يجسد فهمي شخصية رجل الأعمال الثري "رشيد السويفي"، الذي يعاني من مشاكل نفسية تجعله يقدم على تصرفات غير سوية. فيدخل في صراعات مع فارس، وهو شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية، ولكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجال الأعمال.