بهذه الكلمات.. رامى صبرى يتغزل فى زوجته بعيد ميلادها

محمد الفلاح - الأحد 26 يونيو 2022

هنأ المطرب رامى صبرى، زوجته بمناسبة عيد ميلادها، ونشر صورة لهما عبر حسابه على إنستجرام، وكتب عليها قائلاً: "هانم دى منها اتنين مفيش صورتها ولا صور وأفيش، قدامها شعرا ورسمين بيسرحوا بالساعات ويحكوا بالسنين، كل سنة وأنتى طيبة يا حبيبتى وصديقتى وأم عيالى".



رامى صبرى وزوجته على إنستجرام

وطرح المطرب رامى صبرى أحدث أعماله الغنائية بمناسبة موسم الصيف بعنوان "هي"، على موقع ألفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات نادر عبد الله وألحان رامى صبرى ومكس وماستر جلال حمدأوى.

وكشف ألفنان رامى صبرى منذ أيام عن صورتين، عبر حسابه الرسمى بموقع "انستجرام"، خلال أدائه مناسك العمرة، وظهر رامى فى إحدى الصور رفقة أسرته بملابس الإحرام، أمام الكعبة المشرفة، وعلق:"عمره لأخى كريم الغإلى اللهم تقبل منا "من ناحية أخرى يتعأون المطرب رامى صبرى مع المطربة السورية أصالة نصرى فى عمل فنى جديد.

وكان ألفنان رامى صبري، قد طرح مؤخرًا أغنية جديدة على طريقة ألفيديو كليب تحمل اسم "مع نفسي"، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أسامة الهندى وتم تصويرها مع المخرج محمد هانى.

وكان رامى صبرى أحيا بداية الشهر الجارى حفلا غنائيا بالمملكة العربية السعودية ضمن حفلات "موسم جدة"، وشهد الحفل إقبالا كبيرا من الجمهور ونفدت التذاكر خلال الساعات الأولى لطرحها.

وشهد الحفل عدد كبيرا من الأغنيات الحديثة والقديمة منها "كلمة" و"حياتى مش تمام" و"بقابل ناس" و"خطيرة" و"شطبنا" وغيرها التى يحبها جمهوره.