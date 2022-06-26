عمرو دياب وJ Balvin وSebastian Ingrosso يفتتحون حفلات موسم الجيمرز بالسعودية

محمد الفلاح - الأحد 26 يونيو 2022

كشفت اللجنة المنظمة لموسم الجيمرز عن أسماء الفنانين العالميين المشاركين في أولى الحفلات الموسيقية للموسم وهم النجم عمرو دياب، والنجم الكولومبي J Balvin والسويديان الشهيران دي جي Sebastian Ingrosso ودي جي Salvatore Ganacci.



وسيكون عشاق ومحبو الموسيقى على موعد مع الأنغام العربية الساحرة والأجواء اللاتينية المميزة بالإضافة إلى أجواء موسيقى الإلكتروهاوس الحماسية يوم الخميس الموافق 14 يوليو في بوليفارد رياض سيتي، وسط عروض مشوقة بالألعاب النارية وبطائرات الدرون في الليلة الافتتاحية من موسم الجيمرز، لتنطلق بعدها سلسلة من الحفلات الموسيقية على مدار 8 أسابيع والتي ستشهد مشاركة عدد من المواهب المحلية والإقليمية والعالمية حيث سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

ويتصدر عمرو دياب قائمة فناني اليوم الأول حيث يستمتع الجمهور بأدائه لأشهر الكلمات والألحان التي تغنّى بها طوال مسيرته الفنية العريقة، وسيقوم J Balvin الذي يُعد أحد أشهر موزعي ومنتجي الموسيقى اللاتينية في العالم، بتقديم مجموعة من أفضل أغانيه ومنها: Mi Gente و Ginza و I Like It.

وعلى الجانب الآخر، سيؤدي Ingrosso المعروف بكونه أحد أعضاء الفرقة العالمية الشهيرة Swedish House Mafia، ومواطنه Ganacci صاحب الأصول البوسنية، مجموعة من الوصلات الموسيقية المعروفة لدى الملايين من الجماهير حول العالم حين يجددان عودتهما للمملكة بعد أن شاركا العام الماضي في حفل Soundstorm. كما سينضم للقائمة الموهبة السعودية DJ Elfuego كعرض افتتاحي.

عمرو دياب وJ Balvin و Sebastian Ingrosso يفتتحون حفلات موسم الجيمرز بالسعودية

عمرو دياب وJ Balvin و Sebastian Ingrosso يفتتحون حفلات موسم الجيمرز بالسعودية

عمرو دياب وJ Balvin و Sebastian Ingrosso يفتتحون حفلات موسم الجيمرز بالسعودية

عمرو دياب وJ Balvin و Sebastian Ingrosso يفتتحون حفلات موسم الجيمرز بالسعودية

عمرو دياب وJ Balvin و Sebastian Ingrosso يفتتحون حفلات موسم الجيمرز بالسعودية