أغنية "ليه" لحسين الجسمي تقترب من المليون الثاني على "يوتيوب"

محمد الفلاح - الأحد 26 يونيو 2022

اقتربت أحدث أغاني النجم حسين الجسمي،"ليه" من تحقيق المليون الثاني عبر موقع الڤيديوهات "يوتيوب"، وذلك عقب طرحها بأيام قليلة.



أغنية "ليه" من كلمات الشاعر مصطفى مرسي، ألحان وليد سعد، توزيع أحمد ابراهيم ومكساچ وماستر م. هاني محروس.

وتقول كلمات الأغنية:

إيه اللي كده قسّاك وِخلّاك غيّرت كل كلامك ليه يعني اللي قولتُه ده كله أنساه وقصدك ضحكت عليا بيه بيّاع .. غدّار وغدرت بيّا ف غمضة عين كدّاب .. خدّاع وانا اتخدعت بكلمتين ليه خلتني أحبك ليه يا حبيبي ليه ".

في سياق آخر يستعد حسين الجسمي، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا في القاهرة يوم 30 يونيو الجاري، في فندق الماسة مدينة نصر.