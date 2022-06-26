عمرو عبد الجليل يبدأ تصوير مسلسله "الضاحك الباكي"

محمد الفلاح - الأحد 26 يونيو 2022

بدأ النجم عمرو عبدالجليل تصوير أول مشاهده فى المسلسل الدرامي الجديد "الضاحك الباكي" للمخرج محمد فاضل وكان المخرج محمد فاضل قد بدأ منذ يوم الخميس الماضي تصوير مشاهد العمل ببعض المجاميع.



وأعلن المنتج على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، عن بدء تصوير الفنان عمرو عبدالجليل أول مشاهده في المسلسل، وكتب: "مليون مبرووووووك للنجم عمرو عبدالجليل، وللصديق المخرج المنتج شادي أبوشادي بالتوفيق والنجاح للجميع وعلى رأسهم المبدع الكبير محمد فاضل".

ويجسد دور نجيب الريحاني الفنان عمرو عبدالجليل، ويتطرق للسنوات التي شهدت أحداثًا كبيرة في مصر، وأيضًا لأنّه سيتضمن شخصية فنان كبير ومحبوب مثل الفنان نجيب الريحاني، الذي أحبه الجمهور وارتبطوا به سنوات طويلة على مدار عمله الفني وموعد طرحه لم يُحدد بعد.

العمل سيتضمن أحداث ثورة 1919، وفترة سيد درويش، وفترة الحرب العالمية الأولى، وأيضًا الحرب العالمية الثانية، من خلال شخصية نجيب الريحاني وشخصيات أخرى.