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بالأبيض.. ياسمين الخطيب تتألق في أحدث ظهور لها

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محمد الفلاح - الأحد 26 يونيو 2022

شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب متابعيها بصورة جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”. 

 

وظهرت ياسمين بإطلالة مميزه برفة كلبها،مرتدية جيب أبيض وتيشرت قط ابيض ونظارة شمس سوداء، وعلقت عليها قائلة:" سيبقى الياسمين أبيض مهما خانته الفصول، صباح الياسمين".

 

 

ويذكر أن الفنانة ياسمين الخطيب، قد أعلنت عن عودتها لزوجها رجل الأعمال رمضان حسني وذلك بعد 10 أيام فقط من إعلان انفصالهما.

 

 

 

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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