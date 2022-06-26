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بإطلالة مبهجة.. غادة عبدالرازق تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها

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محمد الفلاح - الأحد 26 يونيو 2022

شاركت الفنانة غادة عبدالرازق  صور لها أثناء استمتاعها بإجازتها الصيفية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وظهرت “غادة” وهي ترتدي بتطلون باللون الزيتي، وتوب كت باللون الأصفر،واعتمدت على تسريحة الشعر المرفوع مما أثار تفاعل وإعجاب الجمهور.

 

وكان آخر أعمال غاده عبد الرازق مسلسل “لحم غزال” من إخراج محمد أسامة، وشاركها في البطولة شريف سلامة،عمرو عبد الجليل،سماء ابراهيم وآخرين.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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