بإطلالة مبهجة.. غادة عبدالرازق تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها

محمد الفلاح - الأحد 26 يونيو 2022

شاركت الفنانة غادة عبدالرازق صور لها أثناء استمتاعها بإجازتها الصيفية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



وظهرت “غادة” وهي ترتدي بتطلون باللون الزيتي، وتوب كت باللون الأصفر،واعتمدت على تسريحة الشعر المرفوع مما أثار تفاعل وإعجاب الجمهور.

وكان آخر أعمال غاده عبد الرازق مسلسل “لحم غزال” من إخراج محمد أسامة، وشاركها في البطولة شريف سلامة،عمرو عبد الجليل،سماء ابراهيم وآخرين.