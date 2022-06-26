تفاصيل مسرحية دنيا سمير غانم الجديدة عبر it’s show time

محمد الفلاح - الأحد 26 يونيو 2022

تعود الفنانة دنيا سمير غانم، لتستأنف نشاطها الفنى على الساحة من جديد من خلال مسرحية تحمل عنوان "روحي أنا".



والتقى كاميرا it’s show time، بمؤلفي العمل وهم كريم سامي" كيمز"، وأحمد عبدالوهاب، والذين تحدثوا عن التحضيرات المبدئية للمسرحية والتي تمثل عودة للنجمة دنيا سمير غانم بعد انقطاع دام لأكثر من 3 سنوات.

وصرح مؤلفى مسرحية "روحي أنا"، أنا العمل يحمل جزء كبير من الكوميديا، التي تتناسب مع الأبطال ومنهم علي ربيع، وبيومي فؤاد وشيماء سيف.

وكانت دنيا توقفت عن العمل الفنى لمدة عام تقريبا حزنا على والديها الراحلين دلال عبدالعزيز وسمير غانم.