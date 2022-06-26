نجوى كرم نجمة الترند بجديدها.. “حلوي الدنيي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت النجمة اللبنانية نجوى كرم أغنيتها الجديدة “حلوي الدنيي” من كلمات وألحان جهاد حدتشيتي، وتوزيع روبير الأسعد، وميكس وماستر فادي جيجي.

تحمل أغنية “حلوي الدنيي” الكثير من الطافة الإيجابية وأجواء الفرح، وهو ما ترجمه فيديو الأغنية الذي جاء بأسلوب اليوتيوب Shorts أو الـ Music Shots، لتكون بذلك نجوى كرم أوّل فنانة عربية تعتمد هذه التقنية لطرح أغنيتها.

ويقول كلمات الأغنية: “وبتبقى الدّنيي حلوة حبيبي لو شو ما كان ضلّك شوف من الكبّاية النّصّ المليان ضلّك شوف النّصّ المليان وبعد الدّمعة في ميّة ميّة ضحكة حلوة”.

فور صدورها حصدت أغنية “حلوي الدنيي” تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، إذ تناقلها محبو نجوى كرم بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، فتصدّر هاشتاغ “#نجوى_كرم_حلوة_الدنيي”، قائمة العبارات الأكثر تداولًا (Trends) في لبنان والسعودية والإمارات والمغرب وعدد من البلدان العربية.