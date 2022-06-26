شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة سيد حجاب لـ أيمن بهجت قمر التي نفذها بعد 32 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الشاعر أيمن بهجت قمر عن نصيحة الشاعر الراحل سيد حجاب له منذ 32 عاما وتتعلق بدراسته حيث كتب أيمن بهجت قمر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في سنة 1990 قال أيمن بهجت قمر للشاعر الراحل: "هو حضرتك مش ناوى تخلينى أعرض أغانيا على أ. على الحجار ".





ولكن الشاعر سيد حجاب أخبره بأنه من الممكن أن يفعل ذلك ولكن إذا حدث ذلك فلن تنتهى من تعليمك، ولكن أيمن بهجت قمر أكد له أنه سينتهى من تعليمه وسيرى بنفسه، ولكن أيمن بهجت قمر انتهى من تعليمه بعد مرور 32 عاماً أي بعد مرور 32 عامًا".

وطالب الشاعر أيمن بهجت قمر بنهاية منشوره على حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من متابعيه الدعاء للشاعر الراحل سيد حجاب.

وكان الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر، كشف عن دخوله امتحانات البكالوريوس في عامه الـ 48، وكتب عبر حسابه على فيس بوك، قائلاً: "مش مهم السن وفي أى وقت هتقدر تعمل اللي أنت عايزه أنا عايز الكل يعرف أن أنا بعد ما أتممت عامي الـ 48 دخلت الامتحانات وخلصت المواد اللي عليا ومستني النتيجة هاخد البكالوريوس أخيرًا ده البكالوريوس ده طويل أوي".

كما كشف الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر، عن تعاون جديد يجمعه مع النجمة شيرين عبد الوهاب والموزع الموسيقى طارق مدكور، حيث نشر صورًا مع شيرين وفريق العمل من خلال حسابه على "فيس بوك"، وعلق عليها: "إن شاء الله هتسمعوا أحلى أغانى مع شيرين".